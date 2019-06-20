UNIQLO試身室裝鏡頭疑犯被捕　受害人︰事後失眠

廣東深圳一個商場的優衣庫（UNIQLO）服裝店，於上周六（15日）被女顧客發現試身室內藏有針孔攝錄鏡頭，引起輿論關注。深圳警方周四（20日）通報，涉嫌偷拍的28歲鄧姓男子已於周三（19日）落網。鄧男涉違反治安管理處罰法，被行政拘留10日。



事件緣於上周六下午，一名鍾姓女子在龍華ICO購物中心優衣庫試衣服時，發現試身室內藏有針孔攝錄鏡頭，鍾女士立即通知店長報警。鍾女士憶述，該個針孔攝錄鏡頭用香口膠包裏，貼在鏡子上方；她在試身室試了兩套衣服後，才發現鏡子上方有異，隨後在店長及店員共同協助下，把整套設備拆下來。



她坦言，她事後曾經歷失眠，無法集中精神工作，目前仍需要時間平復心情，指以後會有所警惕，又希望服務消費者的公共場所，能切實保護消費者權益。



另警方通報顯示，鄧男為某科技公司的員工，承認在更衣室中安裝針孔攝錄鏡頭偷拍。鄧男表示，為求刺激從網上購買設備，並將部分偷拍影片儲存在手機中，未有對外分享。



至於優衣庫一名蔣姓公關則強調，疑犯並未該店員工。她又表示，店方已檢查其餘9間試身室，未有發現異常情況，目前該店仍正常營運。另外，優衣庫事後已主動聯繫受害人鍾女士，安撫她的情緒。