發文斥「挾洋自重」　伊利指蒙牛以不當手段贊助冬奧

內地乳業巨企「伊利」周四（20日）透過官方社交帳號發文，指摘另一乳業巨企「蒙牛乳業」將於下周日（23日）的國際奧林匹克日，宣布與美國品牌「可口可樂」以「飲料」名義，聯合贊助國際奧委會。伊利認為，此舉形同「挾洋自重」，並侵犯伊利作為北京冬奧合作夥伴的權益。蒙牛回應稱，未聽過有相關安排，並指「很快會發布聲明」。



伊利周四發表名為《北京冬奧組委無奈，奧運史上最大醜聞將上演！中糧集團蒙牛乳業聯合美國企業破壞冬奧大局》的文章，稱蒙牛上述做法，與國際奧委會已授權給北京冬奧組委的「乳製品」類別有所衝突，涉嫌破壞該組委市場開發自主權，並侵犯相關合作夥伴的權益；更稱蒙牛破壞市場規則和冬奧大局，形容相關作法置國家大局於不顧。



文章續指，隸屬國企中糧集團旗下的蒙牛乳業，並不重視北京冬奧，認為對方將數十億人民幣投入俄羅斯世界盃失利，其後又在北京冬奧公開競標過程中失敗；又稱蒙牛如今利用中糧集團資本與可口可樂合作，為對方的巨額奧運贊助買單，趁此成為國際奧委會全球合作夥伴，有違奧運原則。



文章聲稱，組委知悉後感震驚，對蒙牛做法「義憤填膺」，又聲稱當局相繼約談中糧集團總裁、蒙牛乳業董事長，對他們的行為表達強烈不滿和譴責，要求蒙牛立即終止與國際奧委會和可口可樂的合作計劃。



文章又提到，中糧集團董事長和總裁事後雖向北京市委領導寫信致歉，宣稱要求蒙牛終止相關合作，但據北京冬奧組委所知，蒙牛並不會就此罷休，更會繼續在下周日舉行相關活動。文章補充，伊利將考慮是否退出與北京冬奧組委的合作，以及考慮在2024年12月31日後，全面終止與奧運的合作。