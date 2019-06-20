涉受賄等罪　省人大前副主任遭開除黨籍

中紀委網站周四（20日）公布，山西省人大常委會原黨組成員、副主任張茂才涉受賄等罪，經中央批准，決定給予開除黨籍處分，取消其退休待遇，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，涉案財物隨案移送。



經查，張茂才理想信念喪失，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項，在組織談話函詢時不如實說明問題；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮金。



張又涉違背組織原則，長期利用職權或職務影響為他人職務晉升和工作調動提供幫助並收受巨額財物，嚴重破壞了任職地區的政治生態；毫無紀律和法律意識，將公權力作為謀取個人私利的工具，與私營企業主大搞權錢交易；家風不正。



當局續稱，張嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。



公開履歷顯示，現年64歲的張茂才為山西保德縣人，1985年起先後擔任山西省委宣傳部幹部處處長，山西省新聞出版局副局長、機關黨委書記，山西省新聞出版局（版權局）副局長等要職；及至2012年起，他先後出任山西省政協副主席，山西省人大常委會副主任，十七大代表，八屆、九屆省委委員。