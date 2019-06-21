疑舉報學校工程偷工減料遭報復　教師被埋屍操場16年

湖南懷化市一間學校操場內周三（19日），發現一具遺骸被埋在泥土中，警方懷疑死者為該校前後勤部教師鄧世平。鄧男時年69歲，已失蹤16年，疑因舉報校方偷工減料被殺害。警方周一（17日）搗破以杜少平為首的犯罪組織，從杜男的口中得悉埋屍地點。目前，警方逮捕前黃姓校長等10多人。



警方證實，在2003年確實有一名鄧姓男子失蹤，近日逮捕的杜男交代了16年前鄧世平的案件，並在操場中挖出遺骸。據警方發布的訊息，現年57歲的杜男在當年是施工的主要負責人，亦是黃男的親戚。



鄧世平的兒子鄧軍（化名）表示，父親在失蹤前負責學校操場的維修工作，「失蹤前就是去學校，跟平時一樣，沒甚麼異常」，起初以為父親去朋友家打牌；惟鄧世平失蹤3日後，家人報警求助，鄧軍才想起父親失蹤當晚，操場的挖土機曾冒雨填土，「這個很反常」，令他一度懷疑父親被埋屍操場，惟警方調查一直未有結果。



據了解，鄧世平曾在2003年1月拒簽操場完成後的相關證明文件，並向縣政府舉報杜男偷工減料，新修整的操場存在質量問題。鄧男的弟弟則表示，「哥哥遇害可能與舉報一事有關。」目前，警方正為遺骸進行DNA檢測，證實死者身份。