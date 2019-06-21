4閨密為唱K爭埋單爭執　1人割脈1人投河溺亡

浙江寧波4名年輕女子去年10月聚餐唱卡拉OK，不料竟為了爭埋單發生爭執，引發肢體衝突，最終1人割脈、1人投河自盡。雖然割脈者送醫後無大礙，投河的女子卻不幸溺亡。原本開心的聚餐，演變成催命之行。



李筱筱與陳靜在高中時已是好閨密，兩人後來分別到寧波工作與讀書，並一起合租房屋，並認識了大學生張欣雨及許逸飛，4人逐漸成為好朋友。事發當日，4人吃過飯後再去唱卡拉OK，又找來3名男生一起飲酒唱歌。



到了凌晨時分，大家決定回家。李筱筱此時一手將帳單搶走，陳靜與張欣雨企圖阻止。李一氣之下打了陳靜兩巴掌，張隨即與李發生肢體衝突。這時因醉酒睡着的許逸飛醒了過來，開始勸說大家，張女卻激動地打碎了啤酒瓶，許順手檢起散落的玻璃碎片，威脅大家再不停止爭執，她就要割脈自殺。



但眾人未有理會，繼續爭吵，結果許逸飛真的割了下去，眾人才嚇得立即將其送院。惟許逸飛送院治療之際，眾人又發現李筱筱失蹤了，最後陳靜在某公園水池邊發現了李女。李當時看了陳靜一眼，就縱身跳入水池溺亡。



警方調查後，認定李筱筱為自殺，其父母將當晚涉案之人告上法庭，要求眾人為女兒之死負責。法官判決由6名被告賠償原告損失共15萬元人民幣（約17.4萬港元）。