3歲童遭綁架失蹤19年　警用AI成功尋人

廣東深圳一名3歲徐姓男童，19年前遭綁架後失聯。雖然其父母一直未有放棄尋人，但多年依然音訊全無。警方日前就通過人工智能（AI）技術比對，成功尋回現年21歲、身在惠州的徐男。及至周三（19日），徐男與父母終於團聚。



徐父在深圳水庫新村經營店舖，事發當日如常外出送貨，妻子則留在店內照顧兒子。不過，他回到店後發現兒子失蹤，更接獲綁匪來電，聲稱要他付20萬元（人民幣．下同，約23萬港元）贖回。他認出對方曾光顧其店，「那個聲音我這輩子都不會忘記」。



徐父當晚接獲綁匪最後一通來電，聲稱兒子生病，只要他付5萬元（5.8萬港元）就放人。但綁匪和兒子之後卻人間蒸發，從此再無音訊。夫婦兩人奔赴各地尋人，警方仍一直調查此事。



今年初，深圳刑偵局開展打拐專項行動，通過人工智能技術劃出約百餘人的相似目標群，再派員輾轉到廣東6個地市，將綁架受害人範圍縮小。警方最終在惠州，發現與徐男高度相似的何姓男子。



警方表示，無論由何男年齡，被收養、登記戶籍的時間等，都與綁架案的案情吻合。經查，何男是在孤兒院被養父母領養。後經DNA檢驗比對，最終確認何男就是被綁架失蹤的男童。