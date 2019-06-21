韓媒：習近平訪朝或帶「糧油大禮包」展誠意

中國國家主席習近平周四（20日）展開兩天訪問北韓之行，韓媒周五（21日）報道，由於中國領導人或高官過往訪朝均會提供大量糧食及重油援助，今年正值中朝建交70周年，又是時隔14年再有中國元首訪朝，預料中方今次也會按慣例，藉援助向北韓展現誠意。



根據中國海關總署數據，中方去年向北韓援助價值100萬美元的大米，和價值5000萬美元的化肥，以回饋北韓領袖金正恩四次訪華。2001年，時任中國國家主席江澤民訪朝時，向北韓提供予20萬噸糧食和3萬噸重油；已故北韓領袖金正日2010年訪華時，中方當時也承諾向北韓提供50萬噸大米。



另外，中方也可能擴大對朝遊客輸送規模，或在開發人力、改善衞生等方面提供協助。數據顯示，北韓每年接待約10萬人次外國遊客，其中8成來自中國，是北韓外匯收入的重要來源；中國近期亦逐漸解除對朝旅遊限制措施。由於美國仍未解除對朝制裁，中國此次雖難以公開承諾對朝大規模經濟援助，但有可能暗中援助數十萬噸大米和肥料。



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