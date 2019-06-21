中國聯同5國打擊拐賣人口　半年救出外籍婦孺1147人

為打擊不法分子透過偷渡、假結婚等方式，將外地婦女拐賣到內地，中國公安自去年7月起，與緬甸、柬埔寨、老撾、越南、泰國展開聯合行動。中國公安部周五（21日）公布成果時指，截至去年12月，行動中共破獲拐賣和婚姻詐騙案共760宗，拘獲疑犯1332人，救出外籍被拐婦女及兒童共1147人。



會上亦通報了多宗典型案例，包括湖南省寧鄉市公安機關去年6月破獲一宗特大跨國拐賣柬埔寨婦女案。去年6月，警方接獲報案指，岳臨高速道林服務區有多名男子看守一名外籍女性上廁所，疑似拐賣婦女。道林派出所在高速交警的協助下，當場拘捕盧姓、周姓、鄭姓、康姓4名疑犯，救出3名柬埔寨婦女。



警方追查下發現，不法分子自2016年起，以找工作、旅遊、介紹婚姻為由，將柬埔寨婦女騙至中越邊境，經蛇頭安排偷渡到廣西東興後再轉往南寧，最後賣給當地人為妻。湖南公安在福建、浙江、江西、河南、廣西、安徽、貴州等地公安機關密切配合下，成功拘獲152人，救出103名柬埔寨婦女。



另一案例中，江西公安於2018年10月，發現一個特大跨國拐賣犯罪團夥，通過嫁到樂平市的8名柬埔寨疑犯，以招聘名義組織柬埔寨婦女由廣州入境，再轉到樂平市。中介夥同多名辦證人員，將這些婦女賣到江西、湖南、安徽、貴州等地為人妻，從中按每個婦女收取16萬（人民幣‧下同，約18.5萬港元）至18萬元（約20.8萬港元）不等的介紹費。



警方發現，其中一名疑犯的銀行帳戶，自2017年2月以來透過販賣婦女獲得的資金便高達1386萬元（約1605萬港元）。案件最後在公安部統一指揮下，全國11個省18個地市同步開展行動，共拘獲疑犯362人，救出柬埔寨婦女274人。