長榮告工會搞非法罷工　逐日索償3400萬元新台幣

台灣長榮航空空服員工會周四（20日）開始罷工，造成大批航班取消，旅客滯留。長榮周五（21日）作出反制措施，控告工會的正、副理事長及全體理監事發動非法罷工，要求工會每罷工一天賠償3400萬元（新台幣‧下同，約870萬港元）。



長榮委託的律師莊郡，下午到台北地方法院按鈴，向桃園市空服員職業工會提出民事索償。莊郡表示，工會提出設立勞工董事，不屬於調解事項，而是應由股東會投票決定，故向工會作出非法罷工提訴。



長榮總經理孫嘉明較早時候受訪時亦稱，長榮保持開放態度協商，亦有提出方案，但工會一直未有正式回應，就突然宣布罷工，長榮將透過法律途徑，控告工會。另有報道指，長榮有內勤員工表明將往桃園地檢署按鈴申告，向罷工的空服員提出強制罪及妨害自由的訴訟。



桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，對於長榮提訴感到非常遺憾，又指長榮直接向法院提告，以違法為由拒絕協商，更顯沒有誠意和強硬，只會令工會更堅定。



對於勞資雙方因糾察線、搭棚架、大門路權等問題而起衝突，工會也將矛頭直指桃園市政府，質疑它護航長榮，放任資方人員暴力攻擊罷工糾察線。