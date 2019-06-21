留言感嘆「在家舒服」　老賴暴露行蹤自投羅網

貴州一名侯姓「老賴」（失信被執行人的俗稱），被法院頒令向妻子支付贍養費，卻故意逃避法院通緝。不料侯男周一（17日）在社交網發貼文感嘆「還是在家舒服」，被執行法官發現，法院遂把握機會，聯絡警方成功將侯男拘捕。



住在餘慶縣龍家鎮的侯男，因感情不和與李姓妻子離婚。今年1月，李女向法院申請要求侯男支付生活費。法院調解後，雙方自願達成協議，由侯男在4月13日前，支付李女1萬元（人民幣‧下同，約1.16萬港元），並從2月起支付1000元（約1157港元）至李女死亡為止。調解書生效後，侯男未履行協議內容。4月16日，李女向法院申請強制執行。



法院通過查詢和調查得悉，侯男無車無樓無存款，與兩個子女寄居父母家中，家庭經濟困難。執行法官多次到侯男父母家中，及當地調查了解其下落不果，而且侯男電話多次處於無法接通或拒接狀態。



不料侯男卻自投羅網，在社交網張貼貼文，曝露自己正在父母家中，優哉遊哉享受美食，還自拍照片。執行法官將他拘捕後，對他嚴厲批評。侯男認錯悔過，當即交款並與李女就餘款履行達成和解。