黑幫放貴利暴力討債　7人獲刑主犯重囚25年

內地持續掃黑除惡，中央去年初展開掃黑除惡專項鬥爭後，上海市周四（20日）上午一審宣判當地首宗涉黑案，主犯閆慶超被判監25年，其餘6名被告被判監8年9個月至15年3個月不等。



當地媒體周五（21日）報道，案件由松江區人民檢察院提起公訴，但並無提及由哪間法院宣判。案情指，自2008年開始，閆慶超陸續網羅社會閑散人員，在松江區九亭鎮一帶活動，指使其他被告搶劫他人的賭博機後自行投放，以此牟利；又多次實施尋釁滋事活動，破壞社會治安秩序。



2012年起，閆慶超等被告租借九亭鎮某屋苑的單位開設非法賭場。到2016年10月起，一眾被告開設賭場愈加頻繁，並延伸至泗涇鎮多地。被告通過抽頭漁利、放高利貸、暴力討債等方式牟取暴利，又多次實施非法拘禁、尋釁滋事等犯罪活動，打擊報復報警人，向欠債人士及其親屬索債。



最終閆慶超因組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、搶劫罪，被判監25年，剝奪政治權利5年，全部財產被沒收，罰款102萬元（人民幣‧下同，約118萬港元。其餘6名組織成員亦分別被監，被沒收個人財產30萬元至50萬元（約35萬至58萬港元）不等，罰款20萬元（約23萬港元）至50萬元不等。