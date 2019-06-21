登革熱疫情持續　韓國瑜如期出席造勢活動

台灣高雄市蚊患肆虐，當地衞生福利部疾病管制署周五（20日）宣布，新增1例登革熱感染個案，令高雄至今已有23宗本土登革熱病例，其中22例出現在三民區。已宣布參加國民黨黨內總統初選的高雄市長韓國瑜，翌日出席主持第3次登革熱防治會議，被問到周六（22日）會否如期出席台中造勢活動，他表示行程不變不因疫情而改變。



針對疫情，韓國瑜早前稱希望軍方調動化學士兵配合防疫，惟軍方回應已有112名化學士兵待命支援，但未有接到市政府申請噴藥工作。至上述會議當日，軍方派人與會，韓國瑜表示，「感謝軍方今天來支援，7月是旅遊旺季，如果不控制登華熱疫情，對市民生命、城市形象都有影響」。



他續指，明天將前往台中出席第4次造勢活動，稱這是與支持者的約定，當日將由副市長洪東煒代替他留在高雄，處理疫情。



據了解，周五新增的病例是一名49歲婦人，她周三（19日）出現發燒、肌肉酸痛等症狀就醫，經採樣檢驗後，周五確認是本土登革熱病例。



另針對韓國瑜控告《美麗島電子報》董事長吳子嘉誹謗一事，台北地檢署周五再度傳喚吳子嘉到案說明。