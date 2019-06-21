發射台：風景園區竹上刻字　內地遊客自私缺德

內地不少風光如畫的旅遊區，一直吸引世界各地遊客前往，但有遊客在風景園區的竹上刻字，造成的破壞隨時難以修復。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視時事評論節目《發射台》，今集炮轟這種自私缺德的遊客，批評他們外遊時的不文明行為時有發生，而內地罰則低，執法又不嚴，縱容有關缺德行為不斷發生。



節目指出，陝西安康市瀛湖風景區長期受「破壞王」困擾，園區內80%的竹被人刻上「到此一遊」、「一生平安」，以及人名等字句，大殺風景外，更造成難以修復的影響，不少竹因而出現枯黃及生長變慢的問題，令這個「陝西十大美景」之一的國家4A級旅遊景區，變成又黃又殘。雖然區內人員已加強巡查，甚至有部分人被「當場斷正」，但缺德行為仍禁之不絕。



節目認為，雖然內地數年前頒布《旅遊法》，以規範遊客外遊時的不文明行為，包括隨意吐痰、丟垃圾、大聲喧譁、在文物上塗寫或刻字，但失禮事件依然時有發生，「罄竹難書」。有人認為，內地遊客的缺德行為是因為中國人口多，「樹大有枯枝」，有人認為是不少內地人教育程度相對較低，但節目認為問題源於中國人的劣根性，質疑這些缺德遊客會否在家中的牆壁上雕刻等。



節目批評，內地有關罰則低，執法又不嚴，隨住中國人愈來愈多機會外遊，若不正視這種自私缺德、有錯唔認的陋習，將永遠抬不起頭。



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