章瑩穎案被告談犯案經過顯得興奮　稱死者頑強

中國女留學生於美國伊利諾伊州被殺案當地時間周四（20日）進行庭審第7天，被告克里斯坦森的前女友布利斯（Terra Bullis）繼續出庭作證並接受辯方律師質詢。 根據她偷錄與被告的對話顯示，被告曾稱章是他的第13名受害者，也是反應最頑強的一名。



當日庭上播放了多段布利斯向警方提供的錄音，當中最關鍵的包括2017年6月29日，她與被告出參加章的悼念活動的對話。布利斯表示，被告當時環顧周圍出席活動的人，表示「他們都是為我而來」，期間被告又打開她手機的便條程式，寫上四行字，內容是「是我（做的）」、「她（章）是第13個」、「她（章）走了」、「永遠」。



另於一段錄音中，被告談到美國歷史上的連環謀殺案兇手時，布利斯曾問他會否成為下一個連環謀殺案兇手，他回答自己經已做到。他更指自己在2001年便開始殺人，當時他只有19歲。



布利斯又在庭上稱，被告描述了自己犯案過程時，顯得非常興奮，甚至還會發出笑聲。但有美媒引述研究連環謀殺案兇手的專家認為，被告在章失蹤前一直上網尋找關於謀殺的訊息，這意味他聲稱曾殺害12人可能是虛構。



另外布利斯指，由於自己與被告一起的畫面被聯邦調查局（FBI）公開，使她不得不轉換工作，並接受心理治療，因而要求FBI向她賠償7000至8000美元（約5.46萬至6.24萬港元）。