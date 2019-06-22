鱷魚疑因暴雨水浸游上岸　大街亂闖嚇壞市民

湖北武漢市周五（21日）下起暴雨，不少地區出現水浸。時近中午，微信朋友圈流傳照片，指有鱷魚從動物園逃至街上。但武漢動物園隨即澄清園內沒有鱷魚走失，當地公安其後通報指已捕獲該鱷魚。



據市公安局江岸分局表示，當日上午9時10分接獲市民報警稱，在江岸區一間肉類加工廠內發現一條鱷魚，要求協助，警方隨即派員攜帶抓捕工具到場。警員發現一條長約1.5米的鱷魚在路邊爬行，因擔心鱷魚咬傷途人，一邊疏散圍觀群眾，一邊用工具抓捕該鱷魚。



有警員表示，在抓捕過程中鱷魚激烈反抗，將捕獸網咬破，有警員用束縛鉗將鱷魚控制，另一名警員則徒手捏住牠的嘴巴，再由第三名警員上前用膠帶緊纏，才成功令鱷魚失去攻擊能力。事後，警員將鱷魚帶走並移交給湖北省水生野生動物救治救護中心工作人員。



警員表示，暫時未清楚鱷魚來自哪裏，因肉類加工廠靠近江邊，鱷魚可能是順水游過去，但因距離太遠肯定不會是從動物園逃出。武漢動物園同日在官方微博的通報，園內5條尼羅鱷並未走失，而園內的鱷魚最小的長約2.5米，大的更長約3米，強調「可不是外面的嬌弱鱷」。