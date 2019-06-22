長白山發現抗日戰爭軍事遺迹　專家︰研究意義重大

吉林省長白山池南區有村民近日發現抗日戰爭時期大型軍事遺迹，並發現很多遺留物，如未擊發的子彈等。專家實地考察後，認爲此處遺迹對研究抗日戰爭史意義重大。



池南區漫江村村民陳文序，上周三（12日）上山採摘山野菜時，在老黑河山上發現很多石頭疊成的軍事工事，遂向村裏匯報此事。來自吉林大學等組織的歷史專家，周四（20日）到現場勘驗。



專家發現，山頂最平坦處建有南北160米長、東西140米闊的土圍子（用土石築成，保護村莊﹑聚居地的圍牆或障礙物），土石混築，南北牆各有一門。外圍有碉堡式、居戰一體式防禦工事上百處，佔地10餘萬平方米，工程量浩大。專家還利用金屬探測儀，找到很多遺留物，包括罐頭盒、茶缸、未擊發的子彈、棉手套和一些類似鐵蒺藜的防禦性器具。



此處軍事工事所處位置在僞滿洲國地圖上也有所體現，它位於距鴨綠江十三道溝45公里處，地理位置十分重要。吉林省文物局近期將組織專家，對這處遺迹進行進一步發掘研究，並邀請國內外相關專家進行集中論證，研究該遺迹的建造年代、用途。