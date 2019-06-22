章瑩穎案下周一結案陳詞　疑兇拒絕作供或判死刑

中國女留學生章瑩穎在美國伊利諾伊州慘遭綁架姦殺案，庭審於當地周五（21日）踏入第8天。被告克里斯坦森（Brendt Christensen）在庭中保持沉默，拒絕作供。美媒報道控辯雙方將於下周一（24日）作結案陳詞，如克里斯坦森被裁定謀殺罪名成立，他可能會被判處死刑。



辯方律師團隊向陪審團表示，疑兇承認在2017年殺了章瑩穎，但團隊中對其殺人動機及細節存有分歧。期間辯方傳召被告前妻佐爾特曼（Michelle Zortman）出庭，她表示克里斯坦森過去10年都是對她很重要的人，兩人才會保持聯繫。她又透露被告曾向她展示床褥上的血漬，聲稱那是鼻血。



另外，陪審員在庭上觀看2017年3月，即章瑩穎失蹤前幾個月，疑兇在接受輔導時的片段。當中克里斯坦森表示自己睡不着覺，當時既沒有朋友，亦沒有妻子陪伴。但他曾提及對連環殺手感到興趣，特別是曾在1973至1978年間殺害多人的連環殺手邦迪（Ted Bundy）。他說：「我看不清自己的道路，或許有天它會出現。」