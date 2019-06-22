難抵回港壓力大　港生留台工作置業易過香港

香港近年有不少「台漂」（到台灣求職或求學的外地人）學生，東網上周報道選擇回流的港人心聲，本周專訪一些選擇留台就業及定居港人的看法。他們表示，台灣工資雖較在香港低，但消費亦低，有受訪者已成功置業。僱主則認為，港生因低薪而甚少選擇留台發展，但港生的水平不錯，同時對台灣的本地學生帶來競爭力。



6年前赴台讀書的Hilda，前年畢業後留台發展。她透過友人介紹工作，目前任職酒店櫃枱服務員。她表示，僱主對非本地的求職者要求較多，不會因為是港人就有禮遇，要比別人努力表現自己作為非本地人的優勢。她透露，現時月薪僅約3萬元（新台幣‧下同，約7672港元），但工作愉快且壓力不大。



Hilda稱，「香港人嘅（生活上）壓迫，絕對比不上台灣嘅輕鬆多變」，她曾在大三下學期回香港，「覺得生活步調快到好大壓力」，遂決心留台。在家人幫助下，加上自己的積蓄，她能在桃園大竹購置一個一人住的單位，目前尚算可負擔得起。至於將來，她亦打算繼續留台，但會否與當地人結婚，尚屬未知之數。



去年在中興大學科技管理碩士畢業的Kingson，目前是網絡行銷專員，月入約3萬元。他表示當初來台沒想過目標和計劃，至大二時開始規劃留台，例如辦台灣身份證、讀碩士等。



Kingson表示，在台的生活壓力不大，「台灣慢活嘅生活喺香港好難有，喺度可自由自在生活，唔會太趕」。對於未來的打算，他說︰「未來5年我會繼續留台工作，先拿到身份證再定居台灣，之後會有創業的打算。」



許多畢業港生捨不得離開台灣，但實際能留台工作並不多，台灣僱主提供的薪資可能對香港學生並無較大誘因。高雄醫學大學附醫院院長侯明鋒表示，香港醫生人數不足，近年港人赴台讀醫後，留台人數明顯減少。另也有少數醫科生擇留台行醫，醫院亦樂意幫忙申請居留。



W酒店人力資源總監張淑娟表示，酒店僱用的外籍僱員來自10多個國家，約佔整體兩成。以擔任培訓幹部的港人李展偉為例，他會兩文三語，且酒店的香港旅客約佔兩成，所以在工作上較其他外籍僱員佔優。



景文科大旅館管理系主任王斐青表示，就她多年的觀察，港生來台學習的心態健康，懷抱着開拓自我的信念來台，和本地的文化都做了很正面的接觸。其次，來台港生本身素質都不錯，對本地學生也是一種正面的競爭動力，對校方而言也是頗有價值貢獻。