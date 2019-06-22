港澳新生人數近年大跌　台大專憑國際化課程招生

台灣的大專院校近年側重發展國際化，紛紛出招吸引更多陸港澳以至國際學生。雖然近年港澳學生赴台升學的人數有持續下跌的趨勢，但各大專院校仍積極推出國際化課程招生，主要赴港澳參加教育展，或透過海外聯招。



據台灣統計處統計，港澳學生赴台升讀大專院校的新生人數自2011年的2162人，持續上升，到2015年最高峰的4110人；但之後每年人數開始大減，到去年人數已跌至2443人，創下近7年來最低。



高雄的義守大學有400多名港澳學生，是全台第三多港澳學生的大專院校。該校國際及兩岸事務處處長吳岱栖向東網記者表示，該校10多年前就積極招攬國際學生，除了到各地參與教育展、到學校辦說明會外，又大量引進外籍師資、國際化的課程。最多香港學生就讀的科系依次是醫療、觀光休閒、大眾傳播及管理。



國立中山大學也積極到港澳招生，該校教務處招生策略辦公室執行秘書李宗唐指，為照顧想留在台灣發展的畢業生，該校每年都會透過僑委會、政府舉辦的企業說明會等，介紹就業機會給僑生。



在台灣餐旅教育界執牛耳的國立高雄餐旅大學，由日本籍教師菊川秀夫負責國際交流及學生事務。菊川秀夫表示，學校一直提升自身條件吸引外地學生，例如他安排一名香港學生到日本五星級酒店實習，讓學生有更大成長。



景文科技大學入學服務中心許嘉仁組長透露，該校舉辦香港高中生半天至一天的參訪活動，讓學生體驗課程，再決定是否符合自己志向。其次是在香港的學友社刊登招生資訊，或參加香港的台灣教育展來吸引學生。