長榮航空周六取消112航班　影響約2.3萬旅客

長榮航空周五（21日）宣布下周六（29日）前暫停售票後，根據官網發布取消的航班資訊顯示，周六（22日）共取消112航班，約2.3萬旅客受影響，包括12班來往香港及台北的航班。



桃園市空服員職業工會周四（20日）發動罷工，並揚言「抗爭沒有期限」，長榮航空也展開反擊，除了提告工會違法罷工，索償每日3400萬新台幣（約870萬港元）外，更將停飛的班次日期延至29日，復飛可謂遙遙無期。



台灣的交通部長林佳龍周六清晨搭機返台處理事件，他表示交通部會全力做好疏運的應變措施，要求長榮做好運能調度及彌補受影響的旅客，同時呼籲勞資雙方盡快回到談判桌，解決爭議。



長榮航空資料顯示，周六取消來往香港及台北的航班如下：



香港飛台北●離港時間

BR828 07:25

BR892 09:50

BR852 11:05

BR870 15:25

BR856 17:10

BR858 20:55



台北飛香港●抵港時間

BR891 08:50

BR851 10:05

BR869 14:25

BR855 16:00

BR857 19:55

BR827 23:45