賄賂湘潭前市委書記　衡南縣前縣長二審判囚7年

湖南湘潭市衡南縣前縣長鄒小敏受賄案，去年一審判罪成處以7年有期徒刑後，鄒不服提出上訴。根據人民檢察院案件訊息公開網消息，省高級人民法院日前在二審中駁回鄒的上訴，維持原判。



2016年7月被通報涉嫌嚴重違紀受查、隨後被開除黨籍及公職，並移送法辦的鄒小敏，去年11月經湘潭市中級人民法院審理查明，他利用擔任南岳區委常委、副書記、紀委書記，衡陽縣委常委、副書記、縣長等職務的便利，非法收受他人合共約252.5萬元（人民幣．下同，約287萬港元），裁定其受賄罪成判囚7年，並處以50萬元（約57萬港元）罰金。鄒不服上訴，至今年3月被駁回。



當地媒體早前披露衡陽縣當地4名官員的懺悔錄中，鄒小敏在任時的下屬、衡南縣前副縣長申偉亮稱，在鄒的介紹下結識有「霸蠻書記」之稱的衡陽市前市委書記李億龍，並認為對方在今後的個人提拔使用上肯定對他有所幫助，於是與鄒一起結伴行賄，「不但每次鄒喊我去李家裏我都去，甚至還和他一起去給李送禮，接近李之目的，就是能在他任期內提拔我到縣長的崗位」。



另據李億龍的妻子楊嵐利用影響力受賄案判決書，列舉了李的行賄官員名單顯示，「鄒小敏在擔任南岳區區委副書記期間，在2013年至2015年中秋節期間，分6次送給李共計12萬元（13.6萬港元）」，楊因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判3年有期徒刑；至於李則在去年1月，因犯受賄、貪污、濫用職權、巨額來源不明4罪，一審被判囚18年，上訴後二審維持原判。