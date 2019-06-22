大增床位致空氣不流通　衞生院爆肺結核疫情

廣西南寧市邕寧區衞生院被指擅自增設過多床位，造成院內空氣流通不良，導致爆發肺結核疫情，目前至少有6人受到感染。當地衞生主管部門事後已要求該院減少床位整改，但衞生和計劃生育局等部門則未作回應。



50歲李剛是該區那樓鎮羅馬村人，其姊表示，約30年前他因偷吃別人田地的甘蔗，被打了一頓後精神開始異常，家人於是將其送到蒲廟鎮衞生院及精神病院治療。直至今年4月16日，衞生院突然通知她們，李患了肺結核，要立即隔離治療，當晚10時許，家人將其送往南寧市第四人民醫院，經過20天治療在上月6日出院。不過出院後，鎮衞生院拒絕讓他再入院治療，目前只能留在家中。



據了解，涉事衞生院一名48歲楊姓精神病患者於今年3月被確診患上肺結核病，該院分批對楊某有較密切接觸的326名病人及員工進行篩查，結果顯示24人呈陽性反應。邕寧區疾控中心隨後介入調查，初步診斷為結核病散發病例疫情。



疾控中心工作人員透露，是次疫情疑與衞生院違規增加床位有關，並指該院住院床位總數為20至99張，但事發前病床設置增加到480張，遠超標準，「收治的病人太多，連走廊都擺滿了床，空間質量很差」。