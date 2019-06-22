運油賣北韓遭制裁凍結資產　台油商跳樓身亡

台灣高洋漁業公司負責人陳世憲，前年被指4度利用船隻，包括租用香港貨輪「方向永嘉號（「Lighthouse Winmore」）」，在公海出售2萬多噸石油給北韓，其後遭法院認定他涉犯4項偽造文書罪，判拘役119天、緩刑2年，同時凍結其資產，引起他極度不滿。陳男於周六（22日）上午在高雄住處跳樓身亡，警方到場調查時發現遺書，自殺原因待警方進一步調查。



陳世憲涉向北韓出售石油一案，雖僅獲法院判緩刑，不須入獄，惟他因違反聯合國禁令，成為台灣首位被《資恐防制法》制裁的對象，台灣的法務部去年1月亦通過對其制裁，凍結其名下及海外公司全部資產。陳世憲不滿資產遭凍結，在檢察官偵查期間，曾涉致電法務部，恐嚇要殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，結果今年5月被台北地檢署立案調查。



據了解，陳世憲是比利恩油品集團（BILLION BUNKER GROUP）實際負責人，他被控在2017年1月、2月及12月期間，4次謊報貨船將載貨到香港，實際卻前往台中港購買石油，再運到公海賣給北韓。他事後曾辯稱「賣油給北韓又不犯法」，又指自己被大陸商人欺騙，去年1月曾在家中吞安眠藥自殺，幸好及時救回，未料周六再度跳樓輕生。