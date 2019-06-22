長榮下周才有機位　港人寧先飛深圳再回港

桃園市空服員職業工會罷工行動第3天，仍有大批旅客滯留機場。東網記者周六（22日）到桃園國際機場了解情況，港人黃小姐受訪時稱，由於更改航班輪候時間較長，國泰航空及中華航空亦無即日機位，她目前只能先另買機票飛往深圳，再坐地鐵回港。



對於退票事宜， 黃小姐表示應該可回港再退票，但需等待長榮公布有關消息。對於是次罷工行動影響大批旅客行程，同行的陳先生則認為是員工的權益，可以理解。



港人石先生對於罷工行動表示無奈。他周五（21日）未有收到任何航班取消的通知，是自行在長榮官網上查詢時才得悉。由於長榮航空最快只能安排下周五（28日）的航班，所以他目前尚未決定是更改航班，抑或乘坐其他航空公司班機回港。



澳門人傅先生原定乘搭周六下午的班機返澳門，周五得悉班機取消後已隨即詢問旅行社，查看是否有其他航空公司的機位回程。由於他更改為即日班機回程的機會不大，所以已買機票先回香港，再乘搭船回澳門。



傅先生指罷工行動太突然，令他未有足夠時間安排回程事宜。他明白罷工是無法提早通知，但認為長榮後續處理安排明顯不足。他指長榮當日沒有及時在網上公布航班動態，對旅客造成不便。即使未來再遊台，也不會再選搭長榮航空。