雲浮數百村民連日大遊行　抗議欲建垃圾焚燒廠

廣東雲浮市郁南縣有村民連日上街示威，抗議當局未經村民同意，準備強行興建垃圾焚燒發電廠。抗議行動昨日升級，大約2萬人上街遊行。村民指，擔心垃圾焚燒廠產生致癌的二噁英等劇毒化學物質，將污染環境，禍延子孫後代。有消息指，當地政府周五（21日）下午發出通知，暫時取消興建垃圾焚燒發電廠。



郁南縣自然資源局本月10日發布公示，指郁南縣江口鎮民堂村將興建垃圾焚燒發電廠，面積達105畝，公示日期至本月10至19日。上址距離當地主要水源區西江僅400米，工廠毗鄰多個城鎮，約有數萬村民居住。村民擔心垃圾焚燒廠建成後，數以萬計村民面臨患癌風險。加上對於選址全不知情，村民認為官方隱瞞真相，為建廠不惜「霸王硬上弓」。



網傳自上周三（12日）有村民上街示威，村民拉起橫額上街遊行，示威人數一日比一日多。當地官員曾與村民對話，另有大批警員在旁戒備，仍未能阻止示威。



至周五，示威者打算上附近公路遊行，大批防暴警阻止，期間有警員收繳示威者橫額，雙方一度推撞，有村民向警員擲水樽等雜物，要求官方撤回焚燒廠項目。最後示威者不上高速公路，只在村外馬路邊拉橫額和叫口號，警員繼續在旁監視。