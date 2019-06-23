宜賓相隔近一周再有5.4級餘震　16人受傷

四川宜賓市珙縣上周六（22日）晚發生黎克特制5.4級地震，四川省地震局指，此次地震是長寧縣上周一（17日）6級地震的餘震。當地政府官方微博公布，截至周日（30日）凌晨零時30分，有16人受傷，均已送院搶救。



地震發生後，成都、宜賓、瀘州，甚至重慶市等多地均有網民表示震感明顯，亦有許多市民外出避險。經歷過長寧地震、而且距離珙縣地震震央位置不遠的長寧縣三聯村村民鄒先生憶述，這次地震震感一樣強烈，「很像上次那種，自己光着腳跑出了房屋」。



消防部門已派出人員救援。在震央魚池村，有房屋垮塌，還有一處鄉村道路因災中斷。珙縣凌晨時段開始下雨，有大橋因落石而暫停通行，實施交通管制。



此次地震，是長寧縣上周一發生地震後，該地區發生的第三次5級以上地震。中國地震台網中心研究員孫士鋐解釋，從地理位置來看，本次地震仍為長寧地震的餘震，民眾震感強烈，在於震源深度只有10公里。他續指，長寧地震後多次發生5級以上的餘震，較為少見。對於未來會否有更強級別餘震，他稱目前尚無法判斷。



另外，成都高新減災研究所指，由宜賓市防震減災局和該所聯合建設的地震預警系統，成功預警此次地震，給宜賓市提前5秒預警，並發出倒數警報。