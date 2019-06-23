霸人位食麵乘務員勸走　高鐵男座霸：你幫我攞碗

內地高鐵再現不文明事件。四川一名女網民，上周三（19日）與兒子乘坐高鐵時遭遇「座霸」。一名男乘客坐在其座位上吃即食麵，不肯讓座，雙方繼而起爭執。列車乘務員調解時，該男子更向對方稱「你幫我端碗」才肯離開。事件引起關注，有網民直指該男為「巨嬰乘客」，又稱「人家是乘務員，不是你的服務員」。



女網民當日乘坐由貴陽東開往成都東的列車，她更特意購買兩個連座，「讓小孩坐下，不鬧騰，我特地給他買了很多吃的」。她登車後發現該男正坐在其座位上吃麵，她遂手持車票與對方溝通。



雙方因座位問題起爭執，該男吩咐她「隨便找個位置坐吧」，更稱「你沒看到我在吃麵啊，這麼燙我上哪裏去吃麵」。乘務員見狀即上前調解，提出他可移步至餐車，未料他竟要求乘務員「端碗」及幫忙拿行李才肯離開，更稱「東西丟了你負責」。



乘務員為息事寧人，最終只能順應其意。不過，部分網民指乘務員不應順從其意，認為該男子下次會更有持無恐。廣州鐵路局職員表示，已從網上得知此事，目前仍在核實了解。而是次「霸座」的現象只是個別情況，呼籲各乘客能文明乘車。