驢友擅闖黃山未開發區被困　獲救需繳救援費

安徽一名王姓遊客，早前在未購票情況下，擅自進入黃山景區未開發區域硃砂峰，卻跌入懸崖被困。王男求救後，景區調集31名救援人員將其救出，並按照「有償救援」規定，向其追討救援費3206元（人民幣‧下同，約3703港元），是該景區首次的有償救援行動。



黃山風景區公安局本月1日下午接報，王姓遊客在景區遇險被困。接到報警求助後，黃山風景區管委會迅速組織人員參與救援，於當天下午近3時在硃砂峰東側斜坡發現王某。黃山風景區溫泉派出所所長江成平指，硃砂峰是黃山36主峰之一，至今仍未開放，也沒有路，硃砂峰的兩側都是懸崖，垂直角度都有90度。



據悉王某於當天上午乘車至慈光閣，但無買票，直接穿過附近鐵絲網進入未開發開放區域。途中因小雨路滑，王某不慎跌入懸崖​​。



這次救援，黃山風景區管委會共組織公安、消防、急救人員27人，以及4名環衞、旅遊服務等非管委會人員。救援費用累計15,227元（約17,589港元），其中有償救援費用3206元，主要繳付非管委會工作人員4人的勞務費用、交通費用和後勤保障費用。