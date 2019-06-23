「網紅鳳爪」在廁所烹製　老闆：好味呀

四川成都新都區一個賣泡椒鳳爪的小攤檔，近日成為「網紅」美食。惟烹煮鳳爪的廚房竟位處一幢老舊三層民房裏的廁所，衞生環境惡劣。老闆則辯稱只要味道好，生產環境再差，都會有人買。目前該生產據點因無相關牌照被查封，老闆被責令停業整頓和接受調查。



內地媒體報道，該黑作坊位於新都區鴻運大道西段附近一處居民院落內。工人將一袋袋有待加工的雞爪扔在地上，血水隨着無密封的膠袋流出，有蒼蠅在雞爪上盤旋。而且加工場所雜亂，不銹鋼筒、膠筐和加工用品隨意堆放，地面和置物台長期無人清理，氣味令人作嘔。



更令人吃驚的是，廁所竟成為清洗和烹煮雞爪的地方，牆上污垢又黑又厚，裏面放了兩個布滿油污的不銹鋼桶，地上還擺放4個鐵盆，有些裝着半成品的雞爪。



製成的泡椒鳳爪會被運到一家名叫「太婆雞爪」的攤檔。攤檔生意興旺，有不少人排隊購買。一名常客表示，該攤檔在新都很有名氣，味道麻辣酸爽，最近更獲當地網民推薦，成為關鍵字熱門搜索排行榜第一位，甚至有人拍片介紹。



執法部門接獲舉報後，帶走一名自稱是老闆的男子。他稱在該幢民宅租了兩間房，用於加工和放置鳳爪。由於該生產據點無法提供任何相關證照，意味着這是黑作坊。但老闆一直強調鳳爪「味道好呀」，又稱顧客都是「衝着味道好來的」。