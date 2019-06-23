幼稚園拒收鄉村學童　園長：只養天鵝不養豬

陝西西安市日前有家長反映，當地一間幼稚園收費出現「海鮮價」現象。當詢問崔姓女園長時，對方更直言「我們學的是養天鵝的技術，我們不會去養豬」，拒絕來自鄉村的適齡學童，只因「這些孩子素質太低」。其言論隨即惹惱網民，有人直指她侮辱「教育」二字，更侮辱了自己。



涉事的中鐵尚都城幼兒園位於西安市雁環中路，約有300名學童。知情人透露，幼稚園其實並無辦理相關手續，實際只屬看護點。有家長稱其孩子是去年8月入學，每月都會繳交約1800元（人民幣．下同，約2000港元）的保育費。部分插班生及今年3月入學的學童，則需繳交1980元（約2300港元）。不過，近日園方將價格降低，只收約1900元（約2200港元）。



大批家長質疑園方收費標準不一。有家長透露，幼兒園看護點審批屬於街辦管轄，諮詢後發現備案收費為1680元（約1940港元）。但有老師曾稱收費是自定價，價格並無向有關部門備案。當地教育局之後介入調查，要求園方按照普惠性幼稚園的收費，每月收取1200元（約1400港元）保育費。當地街辦社會事務中心近期將對該看護點專項整治。



崔女上周三（19日）接受內媒訪問時聲稱，有部分家長不同意按普惠性幼稚園收費，認為特色教育會因此減少。她又承認幼兒園沒有辦理相關手續，「因為沒有手續，才沒有做消防。現在我們剛開始設計，暑假期間準備建設消防系統」。



對於拒絕接受來自鄉村的學童入學，崔女直言「我講的是幼兒教育界不敢講又想講的實話」，更再表示「我確確實實學的是養天鵝的技術，我確確實實不會養豬，你讓我跟村里的人去溝通，我實在溝通不來」。



崔女言論引起熱議，網民紛紛指摘是「赤裸裸的歧視」，認為此番說話反映她師德低下，「這樣的心態都能做園長」、「戴着有色眼鏡看人」、「不要讓孩子從小就懂得階級分化」，更感慨是「教育的悲哀」。