情侶劫殺「的哥」潛逃15年　死者父求判兇徒死刑

湖南邵陽市「的哥」陳益波早年遇劫被殺，涉案疑兇孫文亮及宋榮華在潛逃15年後落網，邵東縣人民法院日前就該案開庭審理。孫對殺人一事絲毫沒有悔意與愧疚，而死者父親則希望審訊能還其子一個公道，「我請求法院判他（孫某）死刑」。該案結束庭審後，將擇日宣判。



孫文亮在庭供稱，他在廣東東莞市一家工廠打工時，認識來自江西贛州的宋榮華，一個月後回到邵東縣老家準備結婚。檢方指出，2003年8月初，孫、宋與另案已被判死刑的李喜平、申學元共同密謀搶劫的士；同月6日，孫和宋誘騙被害人陳益波，而李、申則在路途中等候，並一起乘坐陳所駕駛的的士。



途中，申學元用刀具架在陳益波的脖子，而李喜平則用繩從後勒住對方，而孫文亮持刀擋在駕駛席車門外，阻止其逃跑。期間3人將陳挾持到一所廢棄房屋後，用刀捅向他的胸部及頸部致其死亡，並劫去1800元人民幣（約2050港元）現金及手機後逃走。案發後，李、申在廣西先後落網，並於2006年7月3日被駁回上訴，維持一審死刑的判決。



另邵陽市人民檢察院起訴書指出，孫文亮與宋榮華犯案後假冒他人的名字，潛逃至廣東、四川、江西等地，期間誕下一名兒子；及至去年10月28日，孫在湖南長沙市落網，而宋則在11月26日在江西被捕歸案。



本月12日的庭審中，孫文亮幾乎全盤否認檢方的指控，並將全部責任推給被判死刑的申學元及李喜平，「我是被他們兩個逼迫的，我因為害怕才一直沒自首」；另宋榮華則在庭上多次聲淚俱下喊冤稱：「他們要幹甚麼，我事前毫不知情。當天我上了的士後，就一直暈車，下了車他們3個做了甚麼，我根本不知道。」惟宋的說法遭到檢方質疑，認為其一直坐車到江西而對完全不知情是在說謊。