具時代特徵保護價值　人民大會堂擬列歷史建築

北京市規劃和自然資源委員會消息指，本月經北京市政府批准，人民大會堂等429處建築物擬公布為該市首批歷史建築。



據了解，首批擬列入歷史建築物的主要集中在西城、海淀及東城3區，其中核心區273幢，體現北京作為千年古都特別是明清及近現代以來豐富的歷史內涵；另海淀區146幢，包括吳晗故居、金魚池中區3號、北京大學燕南園，以及清華大學照瀾院歷史建築群等。



市規劃和自然資源委相關負責人表示，歷史建築（含歷史建築群）是指具有一定保護價值，能夠反映歷史風貌和地方特色，未公布為文物保護單位，也未登記為不可移動文物的建築物、構築物，全是具有一定時代特徵和保護價值、承載了真實和相對完整歷史訊息的建築為主。



從建築功能而言，首批歷史建築主要包括居住建築、辦公建築、文化教育建築、醫療建築、商貿建築、工業建築等，涉及傳統四合院、近現代公共建築、近現代住宅等不同的建築類型，體現了北京多元的歷史文化遺存。該負責人續指，北京市作為全國第一批歷史建築保護利用10個試點城市之一，更多的歷史建築確定工作正在有序推進過程中，未來並將結合實際開展對已公布歷史建築的保護與活化利用試點工作。