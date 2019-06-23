Tesla新車落地15天突降速　車主受驚：太嚇人

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）近年在內地麻煩不斷，先是下調在華地區車價，惹來高價入手的客戶不滿，之後接連發生自燃事故，引發安全憂慮。及至近日，河南鄭州市一名杜姓女車主因新購的Model 3在行駛第15天出現故障，在高速公路突然降速，讓其大受驚嚇，並向車行提出退車要求。



杜女表示，本月2日以43萬元人民幣（約49.5萬港元）購入一輛特斯拉Model 3後，上周一（17日）下午4時許載孩子上學途中，車內中控台的顯示屏突然顯示「汽車需要檢修，無法充電」的故障警告，之後變更為「動力已降低」，接着同時出現上述2項故障的通知，並提示Tesla道路救援的電話號碼。



杜女拍下顯示屏警告的照片，並上傳到購車的車行微信群，有銷售人員建議其重啟系統，但她操作後，故障未解除，而致電售後服務人員則被告知，「會及時查看一下後台數據，診斷一下」。未幾，杜女再次啟動系統後，行車恢復正常。



及至當天傍晚6時許，杜女駕車以時速90公里上高速公路，故障警告再次出現，而且車速突然降至時速40至50公里，油門怎樣踩都無法提速，「太嚇人，如果後面車跟得緊，可能就追尾了」。杜女隨後將車駕至車行，客服人員初步檢查後，將一張寫有「車輛需檢修、車前門不好關」等問題，以及行車里數累計423公里的車輛交接單給她。



客服人員在上周六（22日）電話通知杜女，故障屬於偶發事件，汽車檢修時已恢復正常，並排除線路問題，但可更換大電池。然而今次驚心動魄的經歷，杜女直言故障沒有查明，難以放心再駕車出行，「如果再遇到高速公路突然降速，太嚇人」。她遂提出退貨，而車行的負責人則回應將在周一（24日）向總部匯報相關情況。