或涉長慶油田舊案　中石油系統年內10人被查

內地貪腐官員幹部掃之不盡，中國石油天然氣集團有限公司（下稱中石油）系統更成「重災區」。據了解，今年內已有10名現任及前任高管被查，當中多人曾在中石油獨山子石化公司和長慶油田有工作交集。



黑龍江省紀委監委上周六（22日）同日發布通報，先是獨山子石化分公司黨委前書記付德新、後有該公司北京聯絡處前主任張鵬江，因涉嫌嚴重違紀違法受查。內地媒體報道，2人的職業生涯均始於新疆，同樣在該公司工作多年，並分別於2014年及2015年退休。



這場讓退休高管無法「安享晚年」的中石油反貪腐風暴，始於數月前的胡永慶案。今年2月及3月，中石油集團規劃計劃部副總經理胡永慶，中石油集團廣東石化分公司商務部黨支部書記、主任馬文軍，同因涉嫌嚴重職務違法受查。巧合地，上述4人均曾任職於作為中國西部重要石化基地的獨山子石化分公司時，存在交集。



不僅如此，今年相繼倒台的中石油系統高管，其中多人的職業生涯共同點都指向長慶石油，而且可能涉及備受關注的貪腐舊案。總部位於陝西西安市、生產區域橫跨5省的中國最大油氣田長慶油田，前副總裁兼長慶油田分公司總經理冉新權於2013年8月受查後，陸續有大批相關幹部倒台，而該案的「餘毒」延至今天仍未消除。



報道指出，中石油集團思想政治工作部總經理曲廣學、中國石油集團測井有限公司前副總經理楊再生，分別在今年3月及上月受查；此外，10年前被通報「因工作壓力和家事原因去世」、自殺身亡的中石油集團渤海鑽探工程有限公司總經理周宗強，他們都曾與冉新權在長慶油田一起共事。