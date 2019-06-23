警告中美貿易戰有失控風險　東盟促抗保護主義

一連兩日的東盟峰會周日（23日）在泰國曼谷舉行，與會的10個成員國領袖呼籲各方在南海要克制，同時警告中美貿易戰或會有失控風險；預料峰會亦會討論緬甸羅興亞問題。泰國總理帕拉育於開幕致詞時，促請各國對抗全球保護主義，重申要盡快達成由中國草擬的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。



與會領袖在會議開始前先影大合照，眾人交叉握手寓意團結。首次主持峰會的帕拉育表示，所有與會領袖要攜手向前，為東盟建立根基。他指出，保護主義的損害多邊貿易體制，東盟必須爭取於年內完成RCEP談判。



峰會聚焦中美貿易戰及南海等議題，領袖們促請各國在有主權爭議的南海保持克制。針對中美貿易戰，菲律賓總統杜特爾特指世界兩大經濟體的貿易糾紛影響全球，促請中美要在形勢失控前解決分歧。



泰國外交部表示，東盟就《南中國海行為準則》草案進行的磋商取得良好進展，預計可在2019年底前完成第一輪審讀。



泰國外交部發言人上周六（22日）向英媒表示，東盟成員國外長同日討論了南海行為準則條款，並指東盟與中國討論和磋商單一磋商文本草案，預計今年底前完成首輪審讀，2021年底完成最後審讀。