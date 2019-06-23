睡夢中遇雪崩　華登山家與港人魂斷巴基斯坦山峰

擁有9年的攀登經驗的港人吳茄榤，早前與內地一名登山家挑戰巴基斯坦北部一座山峰時，不幸遇難。內地傳媒周日（23日）證實，與吳一同遇難的是內地年輕登山家李昊昕，兩人在睡夢遇上雪崩，最終疑因低溫不治。目前，救援隊正嘗試將兩人遺體運回。



報道引述留守大本營的隊員指，吳李兩人在攀登山峰過程中一直與他保持聯絡，惟至本月14日最後一次通話後失聯；直至6月17日，他發現吳李兩人未有按約定時間返抵，他便發出緊急求救訊號；惟受天氣惡劣影響，救援隊到上周四（20日）才發現兩人的遺體。



另李昊昕的朋友小野（化名）則透露，他經由李的家人得知，兩人是在睡夢中遇上雪崩而離世。他又指，李曾帶隊徒步過四姑娘山幺妹峰（該山峰以高難度攀登路線在國際登山界享有極高盛名）而小有名氣，去年亦曾帶隊到出事山峰上，穿越相同的K2路線，早前為此次遠征，更特別在各高海拔山區訓練。



另據中國駐巴基斯坦大使館消息，救援隊目前嘗試把遺體運回，但考慮到極端天氣和氧氣稀薄，令運送工作存在一定難度。目前，救援隊尚未確定運送方案。