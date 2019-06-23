16歲男手術後感染亡　家屬：死後兩日醫院仍收費

雲南昆明16歲少年鄧良杰近日在雲南省第一人民醫院求醫，治療肛周膿腫，在該院肛門科進行手術。惟在術後出現抽搐和神志不清等狀況，33日後便因術後感染死亡。父母在鄧男死後兩日發現，醫院仍繼續收取約12萬元（人民幣‧下同，約14萬港元）治療費用，懷疑該院存在亂收費的情況，遂向衞健委投訴。該院承認存在錯誤，「已走司法程序，醫院不便回應」。



鄧男早在2018年8月到該院作切開引流術治療，直到今年4月22日病情復發，再次入院治療，共花費約60萬元（約69萬港元）醫藥費。鄧男在手術後仍神志清醒，惟在20分鐘後，出現渾身發抖、休克。醫生向鄧男父母發出病危通知書，「上述情況隨時引發危害患者性命的併發症」。



鄧男死後，醫院出示死亡通知書顯示，鄧男死因是膿毒性休克、敗血症和感染性多器官功能衰竭等。鄧男父母準備為兒子辦理後事時，卻被告知尚需繳付9萬元（約10萬港元）醫療費用。父母懷疑醫院亂收費，遂向該院要求提供每日醫療清單，但遭拒絕，在兩人堅持下才獲得清單，「27日人就死了，28日和29日還在收費，我們差點沒發現」。



該院負責人表示，收費項目確實存在醫保報銷資訊錯誤，「我們也很吃驚，我們這邊確實有錯誤」。鄧男父母在上周一（17日）再向醫院討要說法時，該院回覆稱，待衞健委批准調查後再作回應，其他不便多說。目前，鄧男遺體仍在該院太平間內存放，醫藥費未支付，父母亦不能將其下葬。