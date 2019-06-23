全市共351人涉黑惡案件獲刑　重刑率達35%

中央去年初展開掃黑除惡專項鬥爭後，各地持續重點打擊黑惡勢力。內地傳媒報道，上海自開展掃黑除惡專項鬥爭以來，法院一共判決116宗涉黑涉惡案件，351人獲刑，重刑率高達35%，彰顯法院打擊黑惡勢力的決心和力度。另中央掃黑除惡第16督導組本月初亦進駐上海市，推進掃黑除惡專項鬥爭深入發展。



據報道，為提升黑惡案件審判的精準度，上海各級法院根據案件情況，建立掃黑除惡專項合議庭，由分管院長或刑事審判庭庭長兼任審判長，資深法官擔任合議庭成員，審理重大敏感案件。而各法院近期亦密集開准審理黑惡案件，其中長寧法院審理了兩宗敲詐勒索外國人的案件、浦東法院審結3宗組織他人赴境外賭博案件等，松江法院上周四（20日）更審結自開展專項鬥爭以來，上海首宗涉黑案件。



另外，上海法院針對當下涉黑惡案件中出現的「軟暴力」等法律適用問題，建立專家庫和指導團隊，加強專題調研指導，並通過編發辦案指引、案例指導等形式，完善上海刑事案件智能輔助辦案系統，為全市法院辦理涉黑惡案件提供定罪量刑標準。



此外，中央掃黑除惡督導組進駐以來，上海法院根據中央督導組指出的問題，及上海市委政法委提出的整改措施，制定了整改方案。同時，上海高院亦針對黑惡亂象集中的區域進行重點督導、對整改措施不落實的法院問責。法院亦積極與公安、檢察、紀檢、司法等部門溝通，深化合作，以加強打擊黑惡勢力的力度。