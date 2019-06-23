稱技術封鎖無阻中國發展　華官媒：全球或現兩大科技陣營

美國商務部上周五（21日）宣布，把4家從事研發軍用超級電腦的中國企業，以及1家有解放軍背景的研究所，列入國家安全的實體清單，禁止在未經華府批准下購買美國零部件。中國指華有能力突破美國技術封鎖，美方打壓封鎖無阻中國科技和經濟發展；又稱一旦中美科技對壘成持久戰，世界將面臨分裂成兩大科技陣營的風險。



該篇名為《美對華技術封鎖阻擋不了中國發展》的文章提到，今年5月以來，美國升級中美貿易摩擦，並加碼對中國科技企業的技術封鎖，暴露美國借解決貿易逆差為名，實以技術封鎖阻礙中國發展的真實意圖；又稱美國對華技術封鎖不僅損人不利己，而且危害全世界。



文章指，當今世界以資訊科技行業為代表的高科技產業，在全球已經形成你中有我、我中有你的供應鏈融合發展格局，美國對華技術封鎖將導致全球IT產業供給鏈被切斷，不僅傷害中美雙方，也殃及世界。



文章指，一旦中美科技對壘成為持久戰，可能會促使兩國發展各自獨立的技術標準體系，世界則有裂變成兩個科技陣營的風險，因為歐洲、北美、南美、澳洲主要使用的是美國的技術和標準，而亞洲、非洲、中東地區主要使用的是中國的技術和標準。



文章補充，目前在5G領域，相關分裂的風險正在提升；惟稱中國有能力突破美國技術封鎖，推動經濟行穩致遠。文章重申，中國擁有完備的工業體系，科技創新能力不斷增強，而中國市場需求規模龐大；此外，國家高水平、多層次、全方位的國際科技合作格局正在形成。