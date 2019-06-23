埋屍案時任校長首發聲　心腹︰疑兇曾揚言警察查不到

湖南懷化市新晃縣教師鄧世平疑因舉報涉黑商人杜少平偷工減料，遭殺害後埋屍操場16年一案，內地傳媒繼續披露當年事發經過，並首次採訪了杜少平的「左右手」姚X林；姚男表示，杜少林曾揚言真是把鄧世平埋在操場裏，公安也沒有技術查出來。另涉案時任校長黃炳松亦首度發聲，卻指對案情「無法奉告」。



報道引述新晃一中的退休教師張航表示，新晃一中新建操場從2001年左右開始動工，鄧世平因曾在貴州搞工程，較有經驗，故一直負責監工；當時除了要興建新跑道，還要建造擋土牆保護操場，確保兩邊的山石不會掉下來。惟修建過程中，一場大雨竟把擋土牆沖塌，令鄧世平大怒，直斥︰「像你們這樣搞豆腐渣工程，工程完畢了，要我簽字結賬的時候，我再去舉報你們。」



後來在鄧世平失蹤後，時任校方黃炳松曾組織全體教師到後山搜索，眾人把水池、河邊、地窖、山上的茅草堆和防空洞都找了，卻沒有搜索工地；由於找不到鄧的遺體，故大家一直未有想到鄧已遇害。



另取保候審的杜少平心腹姚X林透露，鄧世平曾是他的美術老師，又形容杜少平為了利益會不擇手段。他表示，當年鄧世平失蹤後，有傳聞稱操場下埋了一具屍體，他便試探杜少平，問他有沒有仇人，又把話題引向鄧失蹤一事，結果杜少平否認殺害鄧世平，卻又說︰「退一萬步講，真是把鄧世平埋在操場裏，公安也沒有技術查出來，如果要翻操場，起碼要好多錢。」



至於記者致電黃炳松查詢時，黃則表示︰「我無法奉告（案情），我不抵觸（採訪）也謝謝你（記者）關心。」至於黃的弟弟受訪時強調，黃炳松對於杜少平涉嫌殺人一事毫不知情，對兄長被描述與杜少平是一夥感到不值。