操場遺骸確認為失蹤教師　疑兇向警方承認殺人

湖南懷化市新晃縣校園埋屍案，周日（23日）出現突破性進展。湖南省公安廳通報，經懷化市公安局刑事科學技術研究所DNA檢驗鑑定，確認在新晃一中操場挖出的屍骸，是在2003年失蹤的教師鄧世平，而疑兇杜少平及其團夥亦已向警方承認殺害鄧男。另外，新晃縣紀委監委已對時任校長黃炳松立案審查和監察調查。



據通報，鄧世平的譚姓妻子早在2003年1月25日上午9時許，已向當地警方報案，指其丈夫鄧世平在該月22日上午失蹤，惟警方當時展開調查後，未有發現鄧世平下落及其遇害證據。直至全國掃黑除惡專項鬥爭開展後，新晃警方發現杜少平團夥在當地涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等罪行，遂在今年4月將其拘捕。在警方嚴查審訊後，杜少平等人承認殺害鄧世平。



目前，省公安廳領導下，懷化市紀委監委、市委政法委、市公安局的主要領導已組成專案組，對杜少平團夥及其背後「關係網」和「保護傘」進行深挖。當局強調，無論歷時多久，無論涉及到誰，均一律依法嚴懲，決不姑息，以告慰死者、撫慰家屬，維護社會公平正義和法治尊嚴。