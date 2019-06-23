游盈隆退出民進黨　質疑黨內總統初選公平性

台灣民意基金會董事長游盈隆周日（23日）在Facebook上發文，宣布退出民進黨，認為該黨「維持現狀」改變原本的核心價值。游批評該黨立法廢除「公投與大選同時舉行」，叛離傳統的支持者；又質疑台灣的總統黨內初選破壞民主，批評台灣的蔡英文總統的管治下，令台灣社會政治分裂。民進黨發言人李問回應稱，感到遺憾，但尊重他的決定。



游盈隆發文稱，自1995年2月28日加入民進黨，為終結國民黨一黨專政入黨，現時已實現初衷，遂決定離開。游希望在退黨後，其所經營的基金會能提升社會公信力，去除過去的「綠色標籤」的疑慮。



游又質疑黨內總統初選的公平性，認為在初選開始前，蔡英文陣營多次推延初選時間，破壞制度，「賴清德是否真的輸了總統初選？」。游認為自己看見當中的問題，選擇視而不見，深受良心的責備；而蔡英文上台後，台灣社會陷入藍綠不理性對立等問題，令社會無法進步。



另高雄市長韓國瑜上周六（22日）在台中舉行造勢大會，惟有網民周日發現有大批垃圾遺留在現場，雖有清潔工人在場負責清理，惟仍有不少垃圾尚未清走，連該處公園的垃圾桶也出現滿溢，更有指附近屢傳惡臭。