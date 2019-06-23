拒台電騙犯「非中國人」申述　西班牙法官令引渡大陸

中國大陸和西班牙警方早前聯合執行打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」，共有237人被捕。西班牙分批向大陸引渡225名陸藉及台藉疑犯，當中218人是台藉。內媒引述公安官員指，有台藉疑犯聲稱「我拿的是台灣護照，我不是中國人」，惟西班牙法官態度堅決，決定將對方引渡回大陸。



歷時3年的「長城行動」，今年6月7日由大陸警方將其中94名台灣電騙犯，從西班牙押解回到大陸北京。大陸公安部刑偵局電信網絡犯罪偵查處副處長張軍表示，早在2016上半年，當局處理一宗大型詐騙案件期間，發現相關的33個犯罪據點均在西班牙，涉案近1000人；又稱因作案的成本效益較高，每40人的詐騙據點，每月業績可達1000萬（人民幣‧下同，約1155.1萬港元）。



張軍續稱，該批疑犯最初透過「隔岸詐騙」作案，旨在防止兩岸警方合作，之後再轉到東南亞地區；再因相關部門加強打擊，又轉到歐洲作案。張軍又稱，西班牙警方逮捕台籍疑犯並進入引渡程序後，後續還有一審和二審，二審完還能往憲法法院上訴，其後還包括上訴歐洲人權法院、申請政治避難等手段，「最久的3個月時間就審一個人，而且有200多人逐一開庭審理」。



張軍補充，該批台灣疑犯都稱「我拿的是台灣護照，我不是中國人」、「回到中國（大陸）我會受到不公正的待遇，所以我不能引渡到中國」，但西班牙的法官態度堅決，「因他對台灣這套做法很反感，我就是要把你引渡中國」。