限量球鞋國內炒至6000人仔　中國人西班牙排隊爭購變打鬥

為了限量版球鞋，中國人在外國大打出手！西班牙一家鞋店當地時間周日（23日）發售一款歐洲限量版球鞋。該款球鞋在中國國內最高被炒至6000人民幣（約港元），鞋店未開門就有人一早排隊，期間卻因插隊問題發生衝突，多名中國人互相推撞和拉扯，演變成毆鬥。



事發於馬德里市中心Gran Via大街上，一間鞋店門口。包括不少中國人在內，都在排隊等待Adidas新鞋「Yeezy Boost 350 v2「Antlia 」。詎料鞋店還沒開門，隊伍就有人爭吵，並引起激烈肢體衝突，互相推撞拉扯。其中一名白色上衣的男子，在混戰中被推倒，被扶起後仍繼續毆鬥。至少4人參與其中，引來不少人圍觀勸架。



至於發生衝突的原因，有兩種說法。一說是中國人之間因插隊問題產生矛盾，繼而動手。另一種說法是有中國人聘了當地的外國人排隊，這些外國人暴力插隊，引起後面排隊的中國人不滿，釀成衝突。



究竟這款球鞋有甚麼特別？「Yeezy Boost 350 v2「Antlia 」被國內俗稱臟黃，除了因為僅在歐洲發售，黃色鞋底鞋面，讓它不懼怕氧化。此鞋更在國內「有價有市」，在歐洲發售價為220歐元（約1954港元），而在國內根據鞋號的大小，一雙鞋可以賣到4000到6000元（約4620至6931港元）。能搶到這雙鞋有兩種辦法，其一就是參與網上的抽籤活動，但能抽中的人可說少之又少了。另一方法，就是發售首天去門店外排隊。