工會辦晚會數百人聲援　資方指逾10空服員歸隊

台灣長榮航空勞資糾紛未完，空服員繼續罷工。長榮資方周日（23日）下午攜帶10多份委託書到罷工現場，為有意復工的空服員取回三寶（員工證、護照和台胞證）。惟桃園市空服員職業工會以非本人領取為由拒絕，雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但雙方未有共識。到晚上，工會一方舉辦晚會以表罷工成功的決心，數百民眾到場聲援。



長榮發言人陳耀銘與律師於當天下午約5時，前往罷工現場。長榮航空律師表示，出示由桃園地方法院認可的委託書，要求工會歸還相關空服員的證件。陳耀銘又表示，有很多空服員稱想回工作崗位，協助公司疏運，並呼籲在場的空服員「回家」︰「公司一定為大家解決，趕快回家。」



工會人員表示，並非不願意歸還已繳交的三寶，是因不知委託書真偽，因此需等工會委任律師到場才能決定。雙方僵持10多分鐘後，工會收下委託書，但是否交回「三寶」，工會則回應需要再討論。



另外，長榮宣布有空服員陸續歸隊，周日以增飛台北至峇里島、台北至曼谷各一班加班機疏運旅客，因目前旅客已陸續遷轉至其他航空公司，日後將視乎旅客需求及空服員報到情況，再評估是否增飛航班。