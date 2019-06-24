男子腦出血暈倒　妻手機打唔通120急救電話

四川南充一名何姓女子近日向內地媒體投訴，其父早前在家中腦出血暈倒在地，其母下班回家發現後，用一款內地品牌魅族（MEIZU）的手機致電120急救電話近半小時，都無法接通，手機提示「您的號碼沒有開通這項業務」。事件經內地媒體報道後，魅族客服人員回應稱，是個別例子，暫無賠償方案。



何女透露，其父本月14日中午在家中暈倒，其母連忙用一直使用的魅族手機致電，但一直未接通。何女母親所用的手機型號為「MEIZU MX6」，Android版本為「7.1.1」。何女表示，該手機是她前年8月在市區一家門店為母親購買。手機一直是母親使用，未發現有其他異常，也沒有維修過。



周日（23日）下午，魅族售後客服人員就事件回應內地媒體稱，此前並未收到過該型號該批次用戶反饋無法撥打緊急電話的問題，何女反映的情況僅是個別例子，「不能以批次一概而論」。其建議將手機送去檢修，確定問題所在。



至於何女因事件導致父親延遲半個小時就醫，向魅族索賠，該客服人員表示，目前無法確定是否因延遲半小時導致病情加重、影響治療，所以無法給出解決方案。