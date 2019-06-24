女嬰受虐恐變植物人　數百網民圍保母住宅與警爆衝突

台灣台中太平區一名1歲女嬰疑遭郭姓保母虐待，腦神經斷裂，至今仍昏迷不醒。女嬰母親周日（23日）透露，醫生說女兒已不可能痊愈，更可能成為植物人。大批民眾當晚包圍郭女的家，至午夜時現場有數百人。警方到場勸民眾離開，期間雙方爆發多次衝突，至凌晨1時許民眾才散去。



女嬰的24歲陳姓生母表示，醫生說經電腦斷層掃描，女嬰腦部有4分之3受損，右腦呈缺氧狀態，未來可能成為植物人，永遠無法甦醒，無法自理生活，目前仍在觀察階段。她說，丈夫已和醫生討論過，若女嬰再過幾天仍無法自主呼吸，將選擇拔管和捐贈器官遺愛人間。



有網民當晚9時在社交網發起行動，包圍郭女的住宅大廈樓下，不少民眾響應到場，高喊要郭女出來對質，向大眾解釋。大廈保安則交代，郭女已離家不在此處，請不要再包圍。惟民眾不願離去，又要求檢察官立即拘捕郭婦。



警方其後到場，太平分局偵查隊長陳俊彥勸民眾離開，稱已蒐集證據，交由地檢署偵辦中，表示一定會查明真相還家屬公道。然而在場民眾情緒激憤，數度與警方爆發衝突，群眾砸雞蛋或拿磚頭衝向警方，要闖入大廈找人。警方噴辣椒水，帶走十幾人，又調派防暴警察到場，準備驅趕民眾。民眾最終於凌晨1時許才散去。