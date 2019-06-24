9700人仔速成雙眼皮手術？　學員：肯定不正規

內地美容業亂象叢生，惟相關部門始終無法根治違規情況。雲南昆明市近日出現沒有相關資格的培訓機構在酒店「包場」教學，聲稱只要繳付9700元人民幣（約1.1萬港元），2天便能速成學懂所謂的雙眼皮手術新技術。惟有學員明知是不正規機構，仍心甘情願畀錢學習，「市場上大部分的培訓都是這樣」。



「你不用擔心，沒有基礎都能學會，我們這個無痕雙眼皮，不打針、不開刀、不縫線。」上周五（21日）在昆明市內一酒店開設教學的李姓工作人員，對暗訪的記者聲稱學懂該技術後，只要2分鐘就能完成雙開皮手術，「不管老少，都可以學會」。



一名來自昭通市的女學員透露，上月在培訓機構做過該雙眼皮手術，上周五便到酒店學習，「就是用針把線埋進去，還是比較簡單，我學了2天就開始作業了」。她又指，該培訓構機沒有出示營業執照，甚至也沒有簽定任何的培訓合同，只是給了費用便直接開始學習。不過記者發現，該手術聲稱「不留痕迹」，但在女學員的眼皮上還是清楚看到未恢復的明顯疤痕。



及至當天下午3時許，官渡區衞生執法監督局接獲記者舉報後派員到場調查，但該機構似乎早已得悉，並提前安排學員「下課」。直到局方人員到場後，李女接受問話時，聲稱是做「紋繡」，否認進行手術培訓，「做雙眼皮只是紋眉的一個附贈產品，我們是用雙眼皮貼貼出來的」。



局方人員簡單對李女進行問話後，便認定事件與局方無關，並不斷地罵罵咧咧埋怨；當記者展示早前拍下的現場照片、片段，以及李女的微信朋友圈內容後，局方人員則回避說：「他們在做甚麼我也無法判斷，這要專家才能鑑別」。