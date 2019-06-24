超負荷工作致醫生短缺　海口市醫院兒科停診

海南海口市人民醫院急症室近日張貼兒科白天暫時停診、覆診的通知，引起社會廣泛關注。據了解，超負荷工作及壓力等原因，導致全省不少公立醫院都出現兒科醫生緊缺的情況。



海口市醫院付姓急症室醫生透露，該院4名兒科醫生中的2人先後病倒，無奈下只好暫停兒科急診，並指一名劉姓醫生本月14日凌晨帶病工作暈倒在工作台，甦醒後又立即投入工作。為解決患兒有病無醫生診治，該院緊急從其他門診抽調人員「補缺」，以維持日常運作。



其中調到該院「支援」的蔡姓醫生表示，平均5、6分鐘就要為一名患兒看診，而且除了70至80名的預約掛號，還有臨時「加號」，「因為兒科醫生緊缺，超負荷工作已經成為兒科醫生的工作常態」。



事實上，類似蔡醫生每天不喝水、不上洗手間，不停為患兒診治的情況極為普遍。目前全省共有1601名兒科醫生，雖然每千名兒童兒科執業（助理）醫生人數，高於國家標準，但仍出現供不應求的情況。內地媒體報道，除了海口市醫院，包括海南省中醫院、海南省人民醫院，同樣出現兒科醫生短缺。



省醫院兒科急症室謝姓主任指出，除了超負荷的工作量，因為兒科醫生面對的是不善表達或說話的患兒，對診症造成一定困難，令選修兒科專業的人卻步；另兒科工作過程中，醫生要面對不同年階段的孩子，患兒不配合看診、哭鬧是常事，甚至很多時候還得面對孩子嘔吐污穢物等。



謝主任續指，家長着急孩子病情，持有「立刻要見效」、「立即要康復」等心態，導致醫患關係緊張，嘈吵又髒亂的工作環境，大大增加了兒科醫生的心理壓力；與此同時，近年很多醫學院校逐漸捨棄兒科專業，也是該科醫生出現「缺口」的原因。