二胎開放加重負荷　兒科醫生需求增培養難

患者最能信任的只有醫生，尤其是不懂正確表達的孩子，對兒科醫生的依賴更大。自內地全面開放二胎政策後，該科醫生的需求大增，與此同時，培養兒科醫生所花時間卻比其他科更加多、更困難，結果在此消彼長下，導致全國的兒科醫生出現供不應求的困局。



「因為臨床醫學專業的學生，可選擇內科、外科、婦科和兒科等就業，而兒科又屬於內科。」海南省人民醫院兒科急症室謝姓主任指出，過去由臨床醫學專業的內科醫生做兒科醫生的現象比較常見，導致20多年來，該科的專業人才培養出現「樽頸」，而且開放二胎後，社會對兒童醫療和保健需求量大大增加。



另海口市人民醫院王姓副院長表示，民眾傾向於信賴年長的兒科醫生，而該科年輕醫生的培養需要較長時間，造成銜接不到位的情況，「培育一個成熟的兒科醫生，需要花費至少5至6年時間，培養一名優秀的兒科醫生則需要10年以上」。王還指，薪酬待遇不夠高、人才流動性大等原因也導致該科醫生緊缺。



由於兒科醫生經常要為不會說話的孩子看病，所以行內又將該科稱為「啞科」，反映了醫生診斷時面對的困難。王副院長呼籲家長帶孩子看病時要保持耐性和理性，而醫院也要提升該科醫生的待遇、加強培訓等措施挽留專業人才；同時，政府有關部門也要加快擴充兒科醫生的後備力量，吸引更多人報考，為該科注入「新血」。